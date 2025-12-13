News
Allegri e la percezione scudetto: dal Milan senza centravanti alla classifica che sorride. Sicuri che i rossoneri siano un terzo incomodo?
Allegri punta alla Champions League ma non trascura il sogno scudetto: sicuri che i rossoneri siano realmente un terzo incomodo?
Marco Pasotto, dalle colonne di gazzetta.it, ha analizzato la stagione del Milan concentrandosi sulla difficoltà di Massimiliano Allegri nel schierare contemporaneamente i suoi due uomini chiave d’attacco, Rafael Leão e Christian Pulisic. Nonostante le assenze e le “palesi esigenze in rosa,” il Milan continua a resistere nel vagone di testa della Serie A.
Allegri, un Milan senza centravanti di ruolo
Pasotto osserva che Allegri in questa stagione è «parso molto convinto nel disegnare un Milan senza un centravanti di ruolo». L’attacco è stato costruito attorno all’interscambio tra Leão e Pulisic, con Gimenez utilizzato solo quando i due top player non erano disponibili.
Questa strategia è stata complicata dalla serie di infortuni che ha colpito entrambi i giocatori:
- Rafa Leão: Ko alla prima uscita stagionale in Coppa Italia (trauma elongativo al polpaccio destro), ha saltato cinque partite.
- Christian Pulisic: Ko in Nazionale (lesione al bicipite femorale destro), è stato out per quattro partite, più un’ulteriore assenza per affaticamento (Lazio).
Nonostante questa «corsa a ostacoli» che ha complicato i piani di Allegri, il Milan sta riuscendo a «restare lassù» in classifica.
Il giornalista evidenzia la percezione diffusa che il Milan sia il «terzo incomodo» alla tavola di Napoli e Inter, le due vere favorite per lo Scudetto secondo lo stesso Allegri.
Tuttavia, il fatto stesso di competere ai vertici nonostante le difficoltà — e le «palesi esigenze in rosa» (sottinteso, un centravanti di livello) — genera una «proiezione confortante».
La conclusione è ottimistica: «Quando tutto si dovesse aggiustare, siamo sicuri che il Diavolo sia soltanto un terzo incomodo?». Questo suggerisce che, una volta risolte le emergenze e trovato un equilibrio stabile in attacco, il Milan potrebbe diventare un contendente ancora più temibile per lo Scudetto.