Allegri e la percezione scudetto: dal Milan senza centravanti alla classifica che sorride. Sicuri che i rossoneri siano un terzo incomodo?

Allegri punta alla Champions League ma non trascura il sogno scudetto: sicuri che i rossoneri siano realmente un terzo incomodo?

Marco Pasotto, dalle colonne di gazzetta.it, ha analizzato la stagione del Milan concentrandosi sulla difficoltà di Massimiliano Allegri nel schierare contemporaneamente i suoi due uomini chiave d’attacco, Rafael Leão e Christian Pulisic. Nonostante le assenze e le “palesi esigenze in rosa,” il Milan continua a resistere nel vagone di testa della Serie A.

Allegri, un Milan senza centravanti di ruolo

Pasotto osserva che Allegri in questa stagione è «parso molto convinto nel disegnare un Milan senza un centravanti di ruolo». L’attacco è stato costruito attorno all’interscambio tra Leão e Pulisic, con Gimenez utilizzato solo quando i due top player non erano disponibili.

Questa strategia è stata complicata dalla serie di infortuni che ha colpito entrambi i giocatori:

Rafa Leão: Ko alla prima uscita stagionale in Coppa Italia (trauma elongativo al polpaccio destro), ha saltato cinque partite.

Ko alla prima uscita stagionale in Coppa Italia (trauma elongativo al polpaccio destro), ha saltato cinque partite. Christian Pulisic: Ko in Nazionale (lesione al bicipite femorale destro), è stato out per quattro partite, più un’ulteriore assenza per affaticamento (Lazio).

Nonostante questa «corsa a ostacoli» che ha complicato i piani di Allegri, il Milan sta riuscendo a «restare lassù» in classifica.

Il giornalista evidenzia la percezione diffusa che il Milan sia il «terzo incomodo» alla tavola di Napoli e Inter, le due vere favorite per lo Scudetto secondo lo stesso Allegri.

Tuttavia, il fatto stesso di competere ai vertici nonostante le difficoltà — e le «palesi esigenze in rosa» (sottinteso, un centravanti di livello) — genera una «proiezione confortante».

La conclusione è ottimistica: «Quando tutto si dovesse aggiustare, siamo sicuri che il Diavolo sia soltanto un terzo incomodo?». Questo suggerisce che, una volta risolte le emergenze e trovato un equilibrio stabile in attacco, il Milan potrebbe diventare un contendente ancora più temibile per lo Scudetto.