Pasotto spiega così il problema del Milan: perché i centrocampisti non segnano? Ecco la risposta

Pasotto parla del problema del Milan: i gol dai centrocampisti. Perché non arrivano? Ecco la risposta del giornalista

Marco Pasotto de La Gazzetta dello Sport ha sollevato un problema significativo nel Milan di Allegri: la scarsa incidenza in zona gol dei centrocampisti. Finora, il reparto ha contribuito con solo quattro reti sul totale di 24 (pari al 16.6%), segnate da altrettanti giocatori: Fofana, Loftus-Cheek, Modric e Ricci. Nessuno è riuscito a superare la singola rete in circa tre mesi e mezzo. Questo dato è preoccupante, soprattutto considerando che elementi come Rabiot sono ancora a secco, nonostante in passato abbiano dimostrato grandi capacità realizzative (ad esempio, 11 gol con Allegri alla Juventus nel 2022-23).

Anche altri centrocampisti, noti per la loro vena offensiva, stentano: Fofana aveva segnato 4 gol l’ultima stagione al Monaco e Loftus-Cheek ne aveva realizzati 10 nella sua prima avventura rossonera. La spiegazione di questa improduttività varia: a volte è un problema tecnico (Fofana), altre di lucidità (Loftus-Cheek), o ancora di eccesso di fretta (Rabiot).

Pasotto, Le Ragioni Tattiche Dietro il Baricentro Basso

Più in generale, la ragione principale risiede nell’assetto tattico del Milan di Allegri. La squadra predilige un gioco di rimessa, focalizzato sull’innescare in profondità gli attaccanti veloci, piuttosto che portare molti giocatori sopra la linea del pallone. Questa strategia è accentuata da un baricentro medio abbastanza basso che non favorisce l’ampio coinvolgimento dei centrocampisti nella fase offensiva. Quando il Milan tenta manovre più elaborate, il giro palla risulta spesso non abbastanza rapido. Il problema della scarsa vena realizzativa dalla mediana è amplificato dal fatto che anche gli attaccanti “là davanti non sono esattamente dei cecchini infallibili”, rendendo l’appello di Allegri più che giustificato.