Pasotto e il futuro di Santiago Gimenez: «Uno tra lui e Fullkrug saluterà in estate. L’attaccante messicano però…»

Pasotto, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, parla così del futuro di Santiago Gimenez: l’attaccante è pronto a tornare in campo

Il clima a Milanello attorno a Santiago Gimenez sembra essere cambiato radicalmente. Dopo un periodo complicato, l’attaccante è pronto a riprendersi il centro della scena per dimostrare il proprio valore. Come riportato da Marco Pasotto su La Gazzetta dello Sport, il giocatore è animato da una forte determinazione: «Lo spirito, raccontano a Milanello, è decisamente alto. La fine del tunnel supera la lunghezza di quella galleria infinita. Santi carico e animato dal sacro fuoco della riconoscenza». L’obiettivo del “Bebote” è chiaro: ripagare l’investimento del club e confermare che il suo fiuto del gol resta intatto anche nel calcio italiano.

Pasotto, Allegri aspetta i gol degli attaccanti

La necessità di ritrovare il vero Gimenez è diventata una priorità per Massimiliano Allegri, specialmente considerando le difficoltà del reparto offensivo rossonero. Tra i problemi fisici di Leao e le prestazioni altalenanti degli altri compagni, il tecnico ha bisogno di certezze: «Allegri ci conta perché là davanti non è che le cose vadano granché bene, e non ci potrà sempre pensare la strana coppia Fofana-Estupinan». Il contributo dell’attacco è mancato a causa di diversi fattori, tra cui «la pubalgia di Leao, le noie ripetute di Pulisic, la forma precaria di Nkunku e la media gol risicata di Füllkrug», fermo a una sola rete in 336 minuti.

Pasotto, sfida per il futuro e vista sul Mondiale

Questi ultimi due mesi di campionato saranno decisivi non solo per le ambizioni del Milan, ma anche per il destino professionale di Gimenez. Il messicano vuole evitare di finire nuovamente sul mercato e punta a scalzare la concorrenza interna: «Riprendere gol e confidenza in questi ultimi due mesi stagionali significherebbe agevolare il Milan e ovviamente se stesso in ottica Mondiale». La posta in palio è altissima, poiché la dirigenza rossonera sembra intenzionata a compiere una scelta dolorosa in estate: «Uno tra lui e Füllkrug in estate saluterà, e Santiago confida vivamente di non essere lui».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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