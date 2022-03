Parolo: «Scudetto? Dipende dal Milan. Ma Inzaghi in questi momenti non sbaglia mai». Le parole dell’ex centrocampista

Marco Parolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto.

INTER – «Abbiamo dato tutti per scontato la vittoria dello scudetto dell’Inter, ma oggi è esattamente dove è lecito aspettarsi ossia a lottare per il titolo. Mi avrebbe sorprese avesse avuto dieci punti di vantaggio. Inzaghi ha avuto un impatto importante sull’Inter dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi. Sono stati sostituiti con Dzeko e Dumfries ma non possono essere determinanti come i primi due. Il calo è fisiologico ma saprà riprendersi. Simone nei momenti delicati non sbaglia mai. Ora senza le coppe avrà più tempo preparare la squadra, la pressione è addosso al Milan, vedremo come saprà gestirla. Difficile che Inzaghi cambi sistema, è troppo legato alla difesa a tre. All’Inter è mancato qualcuno che si possa prendere la scena. Correa può fare la differenza magari anche partendo da più dietro».

FIORENTINA POI JUVE – «Siamo al momento decisivo. Saranno due partite complicate. La Fiorentina gioca bene, concede tanto ma se non l’approcci bene ti fa male. La Juventus darà la misura del finale di stagione, perdere e averli dietro a pochi punti potrebbe rappresentare un ostacolo grande da superare»

SCUDETTO – «Dipende tutto dal Milan, ma l’Inter è lì e Simone doveva passare da queste difficoltà per dimostrare di essere un vincente. E’ un grande tecnico e per affermarsi ha bisogno dello Scudetto. Attenzione al Napoli di Spalletti anche».