Parma, uomini contati ma D’Aversa ha un asso che deve riscattarsi, per farlo non potrà perdere l’occasione di una grande gara contro il Milan. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto a poche ore dalla gara.

QUI PARMA- “Ultima chiamata Gervinho– si legge a pag. 7- la sfida di oggi contro il Milan è l’occasione buona per farsi perdonare una stagione piuttosto sotto tono. A fargli compagnia in attacco ci saranno Pellè al centro e il giovane Dennis Man sulla destra. Per il resto, D’Aversa ha gli uomini contati e la formazione è semplice da indovinare: la linea difensiva sarà composta da Conti, Bani, Gagliolo e Pezzella (Osorio non si è allenato per tutta la settimana); a centrocampo-prosegue il quotidiano- il trio Kucka, Hernani e Kurtic“.