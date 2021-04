Verso Parma-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma sabato alle ore 18:00

PARMA – Diversi gli indisponibili per gli emiliani: Karamoh, Inglese, Brunetta, Sohm, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Zirkzee, Mihaila, Cyprien e Osorio. D’Aversa schiererà il consueto 4-3-3. In difesa, a protezione di Sepe, agiranno Conti, Bani, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo spazio a Kucka, Kurtic e Man. Davanti, a supporto dell’unica punta Pellè, agiranno sulle fasce Man e Gervinho.

MILAN – Mister Pioli recupera Leao, Mandzukic e Brahim Diaz. Ancora out Maldini, Calabria e Romagnoli. In difesa spazio a Dalot e Theo Hernandez sulle fasce, mentre al centro confermata la coppia Kjaer-Tomori. In mediana Kessie e Bennacer. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Leao e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3) – Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All.: D’Aversa

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.