Parma Milan, operazione decollo fallita: problema con le piccole insistente. Max Allegri… Le ultimissime sui rossoneri

La verità è amara e l’ha espressa chiaramente l’allenatore Massimiliano Allegri nel post-partita, ma è ormai sotto gli occhi di tutti: «Milan piccolo con le piccole». Il pareggio per 2-2 di ieri contro il Parma, dopo il doppio vantaggio iniziale, è l’ultima dimostrazione di un problema di continuità mentale e cinismo che sta costando carissimo ai rossoneri in questa fase della stagione.

Qualsiasi sia l’obiettivo finale, che si chiami Champions League o ambizione Scudetto, la formazione rossonera non si può permettere di perdere 7 punti contro avversarie come Cremonese, Pisa e Parma. Un bottino sprecato di questi sette punti, ben quattro dei quali buttati via da situazioni di vantaggio in classifica.

Un dettaglio, questo, che a lungo andare potrebbe fare la differenza in modo drammatico, specialmente in un campionato equilibrato. È su questo aspetto che Massimiliano Allegri lavorerà duramente durante la sosta delle nazionali per cercare di migliorare la mentalità e l’approccio dei suoi.

La trasferta di Parma lascia comunque l’amaro in bocca, non solo per il modo in cui il risultato è maturato, ma per l’occasione sprecata. Il Milan poteva avere la possibilità di scavalcare tutti e portarsi momentaneamente in cima alla testa della classifica, ma invece esce dal Tardini con un punto che non fa felice nessuno. La vittoria avrebbe rappresentato un segnale importante per il campionato.

L’analisi della stampa è concorde nel sottolineare questo momento di difficoltà. In merito alla trasferta emiliana, il quotidiano Il QS, nella sua edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato in modo netto: «Max non riesce a decollare», sintetizzando la frustrazione di un Milan che non riesce a spiccare il volo decisivo in classifica.