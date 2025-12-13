Parma Lazio 0-1, la squadra di Sarri resta in 9 ma vince con un gol di Noslin: il resoconto del match

Parma Lazio 0-1, i biancocelesti soffrono e concludono la partita in 9 uomini, ma è Noslin a firmare il gol della vittoria

La Lazio ha conquistato una vittoria di cuore e carattere sul campo del Parma, imponendosi per 1-0 in una sfida segnata dalle espulsioni. Nonostante un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti – su cui si sono distinti i portieri Provedel e Corvi – il match ha preso una piega drammatica per i biancocelesti alla fine della prima frazione: Zaccagni è stato espulso per un intervento giudicato falloso su Estevez, una decisione che è parsa severa.

Parma Lazio 0-1, match ricco di colpi di scena

La ripresa ha visto il Parma tentare di sfruttare la superiorità numerica, ma la Lazio ha tenuto bene il campo. Il finale, però, è stato un vero colpo di scena: a circa dieci minuti dal termine, anche Basic è stato espulso per un fallo di reazione, lasciando la squadra di Sarri in nove uomini. Nonostante l’inferiorità doppiamente numerica, la Lazio ha trovato la forza per colpire.

Tre minuti dopo, l’uomo della provvidenza è stato Noslin, subentrato a Castellanos, che ha sfruttato un’ingenuità della difesa gialloblù. L’ex Hellas Verona ha dribblato Corvi e ha depositato in rete l’1-0 che ha chiuso i giochi. Nel finale, una parata decisiva di Provedel su Estevez ha sigillato il risultato, regalando a Sarri tre punti d’oro che rilanciano la squadra nella corsa all’Europa con una prestazione che rimarrà negli annali per il suo spirito combattivo.