Torino Cremonese, la decide per i granata un gol di Vlasic. La partita.

Dopo un periodo di appannamento, il Torino di Marco Baroni, ex tecnico del Lecce noto per il suo calcio pragmatico, torna finalmente al successo in Serie A. La vittoria è arrivata tra le mura amiche contro la Cremonese, un successo fondamentale per muovere la classifica e ritrovare morale. La partita, terminata con il punteggio di 1-0, ha visto i granataimporsi grazie a una singola rete, frutto di un’azione ben orchestrata nel primo tempo.

Decisivo il Mancino di Nikola Vlasic

A sbloccare l’incontro ci ha pensato il talentuoso centrocampista croato, Nikola Vlasic, al suo secondo centro stagionale. L’orologio segnava il 27′ quando il fantasista, ex West Ham, ha trovato lo spiraglio giusto: su un assist preciso e calibrato del potente attaccante colombiano Duván Zapata, Vlasic si è coordinato perfettamente, lasciando partire un sinistro al volo che non ha lasciato scampo all’estremo difensore della Cremonese. Una prodezza tecnica che ha infiammato i tifosi del Toro.

Nonostante gli sforzi della Cremonese per agguantare il pareggio nella ripresa, il risultato non è più cambiato. L’ingresso in campo dell’ex attaccante del Toro, Antonio Sanabria, oggi in maglia grigiorossa, non è bastato a scardinare la solida difesa allestita da mister Baroni. L’ex Palermo non è riuscito a pungere e i lombardi sono tornati a casa a mani vuote.

Classifica e Sguardo al Futuro: Baroni Rilancia il Toro

Con questi tre punti, i granata ritrovano il sorriso che mancava dal lontano 26 ottobre, giorno in cui avevano superato il Genoa per 2-1. Un digiuno troppo lungo per una squadra con ambizioni europee. Ora, il Toro sale a 17 punti in classifica, accorciando le distanze dalla formazione di Davide Nicola, allenatore della Salernitana noto per le sue imprese salvezza, che resta a quota 20. La lotta nelle posizioni di metà classifica è più che mai aperta.

🔴⚫ Notizie di Mercato: Tare e Allegri per il Rilancio del Milan

In parallelo alle vicende del Toro, il mondo del calcio italiano continua a essere animato dalle ultime di mercato e dai cambi in panchina. Una delle notizie più rilevanti riguarda il Milan: la società ha infatti puntato su Igli Tare, ex dirigente della Lazio, come nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Il dirigente albanese, conosciuto per la sua abilità nello scovare talenti a basso costo, avrà il compito di pianificare il futuro del Diavolo.

In panchina, la guida tecnica è stata affidata a Massimiliano Allegri. L’esperto allenatore toscano, già vincitore di numerosi scudetti con la Juventus, è tornato al timone della squadra di Milanello con l’obiettivo chiaro di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Le scelte di Tare e Allegri saranno cruciali per il prossimo calciomercato del club meneghino.