Paratici ad Udine: chi è l’osservato speciale alla Dacia Arena. Il centrocampista è attenzionato da diverso tempo

Paratici, partito con la squadra alla volta di Udine, questa sera alle 18.00 si godrà Udinese-Juve dalla tribuna della Dacia Arena, dove avrà senz’altro un occhio particolare per Rodrigo de Paul.

INTER- Il centrocampista argentino è da diversi anni seguito con attenzione dalla Juventus che lo tiene in considerazione per il futuro del suo centrocampo. Ma de De Paul ha valutazione alta (30-40 milioni) e le attenzioni di diversi top club europei, non ultima l’Inter.

MILAN- Ieri Gazzetta dello sport ha parlato anche di un interesse da parte del Milan nei confronti del giocatore seguito da Raiola, stesso procuratore di Ibra e Donnarumma. La valutazione del cartellino è importante ma nell’affare i rossoneri potrebbero inserire Hauge, oltre a Pobega e Brescianini, attualmente in prestito (LEGGI QUI).