Papin: «Diversificare i premi. Così assegnerei il pallone d’oro»

Papin ha parlato a Sportweek in occasione dell’attribuzione del pallone d’oro 2021, con una menzione particolare

Papin ha parlato a Sportweek in occasione dell’attribuzione del pallone d’oro 2021, con una menzione particolare

PREMI DIVERSIFICATI- «Io darei due premi differenti per questo 2021: uno per l’Europeo a Donnarumma e Jorginho che rappresentano l’Italia che ha vinto. Un altro per tutta la stagione a Robert Lewandovski, per quello che ha fatto col Bayern e come capitano della Polonia».