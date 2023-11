Di Canio perplesso: «Paradosso Milan, Giroud in area e nessun cross»

Paolo Di Canio, ex Milan, ha criticato la prestazione dei rossoneri contro l’Udinese: zero cross nonostante la presenza di Giroud in area

Ospite a Sky Paolo Di Canio ha commentato così Milan-Udinese:

«Quello che mi ha colpito ieri: contro il Napoli, cross e doppietta di Giroud. Ieri il primo cross è arrivato al novantesimo. Non c’è stato un cross, non arriva un pallone in area. Anche preparare qualcosa per portare uno a rimorchio e la mette».