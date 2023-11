De Paola spiega: «Pioli bravo ma ha bisogno di questa cosa»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha fatto il punto sul momento del Milan di Pioli: al tecnico serve un appoggio esterno

A TMW Radio Paolo De Paola ha parlato del tecnico del Milan, Pioli:

«Pioli secondo me è un allenatore bravo, ma che ha bisogno di un aiuto nella gestione dello spogliatoio. Ha vinto lo Scudetto nel 2022 con l’appoggio di Maldini e Ibrahimovic nello spogliatoio, nel giro di qualche giorno li ha persi entrambi e in questo momento è andato in difficoltà».