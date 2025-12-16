Panucci elogia così Bartesaghi. Sulle prestazioni del Milan non ha dubbi: ecco le sue parole

Panucci parla così di Bartesaghi, giovane difensore rossonero, e la stagione del Milan: ecco le sue parole

Il Milan sta superando le aspettative in questa stagione, ma la vera sorpresa individuale è rappresentata dal giovane esterno Davide Bartesaghi. Il diciannovenne ha saputo conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri fin dall’arrivo del tecnico a Milanello, assicurandosi un posto da titolare nell’undici rossonero. Un percorso notevole, considerando che l’anno scorso Bartesaghi era un punto fisso del Milan Futuro (con qualche apparizione in prima squadra).

Contro il Sassuolo, Bartesaghi è stato il protagonista assoluto, realizzando una splendida doppietta che ha infiammato San Siro.

Panucci e l’elogio alla stella nascente

L’ex difensore rossonero Christian Panucci, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha espresso grande ammirazione sia per la squadra che per il giovane. Panucci ritiene che il Milan stia “andando oltre le aspettative” e stia “facendo cose importanti”, pur riconoscendo che contro i neroverdi la squadra ha dovuto affrontare un “ottimo ritmo”. Per Panucci, Allegri sta compiendo un lavoro “qualcosa di grande”.

L’elogio più eclatante, tuttavia, è riservato a Bartesaghi, per il quale Panucci ha usato parole di assoluto prestigio, paragonandolo a un top player internazionale: “Bartesaghi è meglio di Estupiñán”. Un paragone che sottolinea il potenziale altissimo riconosciuto al giovane esterno italiano.