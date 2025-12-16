Di Napoli parla del Milan e di difetti che arrivano dal passato. Su Allegri, invece, dice questo…

Di Napoli analizza il pareggio del Milan contro il Sassuolo. L’ex calciatore, poi, parla così di Massimiliano Allegri

Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore Arturo Di Napoli ha commentato il recente pareggio del Milan contro il Sassuolo, squadra neopromossa. Di Napoli ha subito citato la celebre massima di Boskov: “Quando una partita non puoi vincerla, non perderla”, giudicando il pareggio come un risultato importante in questa fase del campionato. A suo avviso, un punto perso adesso ha un peso inferiore rispetto a quanto accadrebbe nel girone di ritorno, e perciò l’episodio non lo preoccupa particolarmente.

Di Napoli ritiene che il tecnico Allegri debba concentrarsi maggiormente sulla mentalità dei giocatori che non sull’impostazione tattica, dato che la squadra possiede già una sua chiara “idea di calcio”. Il problema risiede nella ricomparsa di difetti del passato, in particolare un po’ di superficialità che porta a questi risultati insoddisfacenti.

Di Napoli, Manca la profondità per vincere lo Scudetto

Nonostante la qualità espressa, Di Napoli non considera il Milan come squadra da Scudetto allo stato attuale. La sua riserva principale riguarda la mancanza di alternative in rosa, soprattutto nel reparto offensivo. A differenza di altre dirette concorrenti, il Milan non sembra avere la profondità necessaria per reggere a lungo. L’ex calciatore ha chiarito che, se a gennaio arriveranno rinforzi adeguati, il Milan potrà lottare fino alla fine; in caso contrario, se dovessero mancare uomini chiave come succede a un club come il Napoli in assenza dei suoi migliori, la lotta al vertice si farà “molto dura”.