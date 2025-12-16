Bianchin parla così delle condizioni di Gimenez. Intanto il Milan cerca un nuovo attaccante…

Bianchin, sulla Gazzetta, parla così delle condizioni di Santiago Gimenez. Intanto, il Milan sonda il terreno per un nuovo attaccante

Luca Bianchin, dalle pagine di gazzetta.it, mette in luce il dilemma medico che attanaglia Santiago Gimenez e il Milan. L’attaccante e il suo entourage si trovano a un bivio cruciale: proseguire con un trattamento conservativo o optare per un intervento chirurgico risolutivo sulla caviglia. La decisione non è semplice e avrà un impatto diretto sui tempi di recupero e sulla disponibilità del giocatore per il tecnico Allegri.

La situazione si è aggravata in modo inatteso: secondo il giornalista, resta da chiarire il motivo per cui, dopo la partita contro l’Atalanta, il dolore sia diventato improvvisamente “intollerabile”. Questa repentina escalation del fastidio solleva anche un interrogativo sulla possibile componente psicologica dietro il recente peggioramento delle condizioni.

Bianchin, il Milan cerca un’alternativa sul mercato

Indipendentemente dalla strada che Gimenez deciderà di percorrere – una scelta che stabilirà per quanto tempo il Milan dovrà fare a meno del suo centravanti – il club rossonero si sta già cautelando. Con il parere dei propri medici, il Milan sta cercando di capire i tempi di stop, ma nel frattempo, la dirigenza ha già iniziato a muoversi sul mercato per trovare un nuovo attaccante che possa coprire l’assenza e garantire alternative in un reparto già sotto pressione.