Pancaro alza il tiro: «La vittoria del Milan mette pressione all’Inter. I nerazzurri non possono più sbagliare…»

Pancaro, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato così del Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter

Nonostante il passo falso nella stracittadina, per Giuseppe Pancaro le gerarchie della Serie A non sono state stravolte, ma il clima intorno alla capolista è radicalmente mutato. Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore ha scattato una fotografia nitida del momento che sta attraversando la squadra di Cristian Chivu. «L’Inter rimane favorita per la vittoria dello Scudetto. Tuttavia dopo il successo di ieri del Milan, tutta la pressione passa sulle spalle della squadra di Chivu», ha dichiarato Pancaro, evidenziando come i sette punti di vantaggio non siano più uno scudo impenetrabile contro l’ansia da prestazione.

Pancaro, dalla gestione al «vietato sbagliare»: la nuova sfida psicologica

Il punto focale dell’analisi di Pancaro riguarda il passaggio da una fase di assoluto controllo a una di incertezza agonistica. Fino a prima del gol di Estupinan, i nerazzurri avevano vissuto un campionato quasi mai messo in discussione, potendo contare su una serenità invidiabile. Ora, il paradigma è cambiato: «Si passa da una situazione mentale di gestione, al fatto di sapere, ora, di non poter più sbagliare». Le certezze granitiche costruite in mesi di vittorie sembrano aver lasciato il posto a una nuova consapevolezza: il Milan di Massimiliano Allegri è tornato a vedere la targa dei rivali.

Questa nuova condizione psicologica metterà alla prova la maturità del gruppo di Chivu. Se prima ogni partita era un tassello verso un traguardo che appariva scontato, d’ora in avanti ogni minuto di gioco sarà vissuto con il fiato sospeso dei rossoneri sul collo. La capacità dell’Inter di reggere l’urto di questa ritrovata competitività milanista determinerà l’esito finale della stagione. Per Pancaro non ci sono dubbi: il destino è ancora nelle mani dei nerazzurri, ma il margine d’errore si è drasticamente assottigliato, trasformando ogni sfida in una finale.