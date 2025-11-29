Connect with us

Pancaro e il suo giudizio tra Modric e le giovani promesse del Milan. Su Allegri, invece, dice questo...

Milan Lazio, Guidi avverte. Allegri sa che il derby porta entusiasmo, ma contro i biancocelesti...

Bacconi e l'elogio ad Allegri. Una filosofia precise, poche idee ma chiare: le sue parole sul tecnico rossonero

Milan Lazio, Impallomeni non ha dubbi. Le parole dell'ex calciatore in vista della sfida di San Siro

Milan Lazio, Ambrosini parla così dell'impatto di Rabiot. Un grande sviluppo per il centrocampista rossonero: le sue parole

Pancaro torna a parlare del Milan e del lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri. Su Modric e le giovani promesse rossonere dice questo…

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Milan e Lazio, ha condiviso con la Gazzetta dello Sport le sue riflessioni su alcuni elementi chiave della squadra rossonera attuale. Iniziando da Rafael Leao, Pancaro ha fornito una vera e propria “ricetta” su come neutralizzarlo: bisogna marcarlo “stretto, duro, senza possibilità di farsi puntare” e, in sostanza, “giocargli attaccato alle caviglie” per impedirgli di esprimere la sua devastante velocità in progressione. Pancaro ha poi elogiato Massimiliano Allegri, suo ex compagno a Cagliari, definendolo un “genio” per aver capito che l’efficacia di Leao è massima se liberato dagli oneri difensivi, permettendogli di concentrarsi su una sola fase.

Tra i giovani emergenti del Milan, Pancaro ha speso parole di apprezzamento per Bartesaghi e Palestra. “Bartesaghi mi piace molto. E anche Palestra,” ha commentato, sottolineando la qualità del vivaio rossonero.

Pancaro Milan: Il Dubbio Modric in un Centrocampo di Leggende

Riguardo al centrocampista Modric, attualmente in rosa, Pancaro si è interrogato se avrebbe trovato spazio nelle sue ex squadre più forti, come il Milan o la Lazio dell’epoca d’oro. La risposta non è stata immediata, evidenziando l’altissimo livello tecnico e la profondità di quei centrocampi. Ha citato una schiera di campioni del calibro di Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà e Seedorf, ammettendo che “farei fatica a toglierne uno” per inserire Modric. Questo confronto storico sottolinea la qualità stellare dei reparti mediani in cui Pancaro ha militato, pur riconoscendo il valore assoluto del giocatore croato.

