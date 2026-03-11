Pancaro avverte: «Milan deve tenere Allegri, il mercato estivo è cruciale per il futuro. In questo periodo di tensioni…»

Pancaro ha parlato del futuro di Allegri e dell’importanza di rinforzare il Milan per competere ai massimi livelli. Le sue parole

In un’intervista a TMW, Giuseppe Pancaro ha commentato l’attuale momento del Milan, soffermandosi in particolare sulla gestione di Massimiliano Allegri e sull’importanza del mercato estivo per la squadra rossonera.

MANTENERE ALLEGRI – «Sicuramente il Milan in questo momento deve fare di tutto per tenere Allegri e continuare il percorso fatto in questo campionato, visto che i risultati sono sicuramente molto positivi».

DERBY E DECISIONI ARBITRALI – «Il Milan conferma l’attitudine ai derby e ai big match. La vittoria di ieri sera contro l’Inter arriva al termine di una gara tesissima, dove la paura di perderla era palpabile fin dal fischio d’inizio. Eppure il Milan, dentro questa prima fase ovattata a livello di grandi tensioni, ha retto meglio dell’Inter».

IL MERCATO E LE SCELTE FUTURE – «Adesso il focus deve continuare ad essere partita per partita, ma è ovvio ed evidente che lo sguardo di tutti è alla fase programmatica della prossima estate, quella in cui questa squadra ha il diritto di essere rinforzata e allungata».

L’IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO NEL MERCATO – «Le situazioni come quella di André non devono più capitare. Nel senso: lo scouting di un club deve poter lavorare per trovare profili che ritiene da Milan, ma prima di andarli a prendere, c’è un passaggio obbligatorio che è quello della condivisione con allenatore e direttore sportivo».

