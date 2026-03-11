Pedullà esalta la metamorfosi del Milan: capolavoro di Allegri! Il commento del giornalista

Pedullà, noto giornalista sportivo, ha elogiato il grande lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero: le sue dichiarazioni

Nel suo ultimo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha analizzato con toni entusiastici l’impatto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan dopo il trionfo nel Derby. L’esperto di mercato è stato lapidario nel suo confronto.

PAROLE – «Max Allegri ha fatto in sei-sette mesi al Milan quanto avrebbe dovuto fare alla Juve in tre anni. Allegri sta andando fino in fondo, restituendo al Milan la dignità che aveva perso tra stagioni anonime e mancata partecipazione alla Champions.

Già, la Champions da sempre casa del Milan e all’improvviso diventata chimera. Basta questo, la possibilità di poter ascoltare la musichetta, per dare un senso a questa stagione».