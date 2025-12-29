Palladino elogia così le qualità di Musah: le parole del tecnico sull’ex giocatore rossonero

Palladino, tecnico dell’Atalanta, parla così delle qualità di Yunus Musah, ex giocatore rossonero: le sue parole

Al termine della sfida persa in casa contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha voluto dedicare un elogio particolare a Yunus Musah. In una serata difficile per i colori nerazzurri di Bergamo, la prestazione dell’ex Valencia è stata una delle note più liete, specialmente per la capacità di adattarsi a compiti tattici differenti rispetto alla sua natura di mezzala. Palladino ha sottolineato con soddisfazione l’attitudine del giocatore: «Musah è duttile, si applica, è intelligente e sa fare anche il quinto come oggi».

L’allenatore ha apprezzato non solo la qualità tecnica, ma soprattutto la disponibilità al sacrificio, fondamentale in una partita contro un avversario di alto livello. La versatilità di Musah sta diventando una risorsa preziosa per lo scacchiere tattico di Palladino, che lo sta trasformando in un vero e proprio jolly capace di coprire tutta la fascia destra a seconda delle necessità del match.

Palladino e l’evoluzione tattica di Musah: da esterno a terzino

La capacità di lettura del gioco mostrata dal calciatore è stata evidente soprattutto nella gestione della fase difensiva durante i momenti di massima spinta dell’Inter. Il tecnico ha evidenziato come il giocatore sia riuscito a scalare di posizione senza perdere efficacia: «Ha chiuso da terzino basso di spinta interpretando bene la partita». Questa evoluzione apre nuovi scenari per la Dea, che può contare su un elemento in grado di garantire sia copertura che ripartenze veloci.

Per Palladino, avere in rosa un calciatore con questa intelligenza tattica è un vantaggio non indifferente in vista dei numerosi impegni stagionali. Sebbene il risultato collettivo non sia stato quello sperato, la crescita individuale di Musah rappresenta una base solida su cui continuare a lavorare. La sua capacità di interpretare ruoli diversi con la stessa intensità lo candida a diventare un punto fermo del progetto bergamasco.