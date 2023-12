Pagliuca: «Donnarumma sempre massacrato, le papere di Maignan invece…». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport

Gianluca Pagliuca ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche dell’attuale portiere del Milan Maignan e dell’ex rossonero Donnarumma.

MIGLIORE AL MONDO – «Il migliore al mondo è il Dibu Martinez, è forte in tutto e non ha punti deboli. Comanda bene la difesa, ha grande personalità e non soffre la pressione come dimostrato al Mondiale. E poi tra i pali è esplosivo, a uno così diventa molto difficile fare gol»

IN ITALIA – «In Serie A scelgo Di Gregorio. Viene meno pubblicizzato rispetto a tanti altri, ma sta disputando un campionato strepitoso. Michele è un ragazzo molto serio e sta facendo benissimo da alcuni anni. Bravo il Monza a crederci e puntarci, quando non lo faceva nessuno. Può fare lo stesso percorso di Vicario. Falcone del Lecce lo conosco bene. Quando giocava nel Cosenza lo segnalai al Bologna, poi la Samp sparò alto e non ci fu niente da fare. L’avevo adocchiato in tempi non sospetti: ora è cresciuto tanto, diventando per rendimento uno dei migliori. Lui e Di Gregorio sono pronti per una big. Non mi fa impazzire Rui Patricio. Non fa mai la grande parata, ma si limita al compitino. La Roma potrebbe trovarne uno più bravo»

MAIGNAN-DONNARUMMA – «Il francese del Milan è forte, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui e Donnarumma la critica utilizza due pesi e due misure… Quando sbaglia Maignan le papere passano sotto silenzio; mentre su Gigio noto un accanimento preventivo. Ogni errore di Donnarumma viene sempre sottolineato e si tende a massacrarlo. Peccato che quando è decisivo in positivo come a Dortmund, dove ha fatto 4 parate decisive per il passaggio del turno in Champions League, non se ne parli. Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio del nostro calcio che andrebbe maggiormente supportato e tutelato»