I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27esima giornata di Serie A: pagelle Udinese Milan.

Maignan 5,5 – incolpevole sul secondo e terzo gol dell’Udinese, forse si fa leggermente sorprendere in occasione del primo gol

Kalulu 5,5 – Tiene in gioco Ehizibue in occasione del terzo gol dell’Udinese dopo aver perso il contrasto che fa nascere l’azione del gol

Tomori 5,5 – così come tutto il reparto difensivo del Milan è messo in grande difficolts da Beto e dal resto dell’attacco dell Udinese (75′ Calabria 6)

Thiaw 5,5 – si perde Beto in occassione del nuovo vantaggio rossonero, soffre Success

Saelemaekers 5,5 – prova qualche spunto mettendo anche qualche cross insidioso ma prestazione nel complesso rivedibile (62′ Rebic 5,5)

Bennacer 5 – l’azione che porta al vantaggio dell’Udinese nasce da un suo errore in fase di impostazione (62′ Krunic 6)

Tonali 6 – solità intensità ma non basta per fermare le iniziative dell’Udinese

Ballo-Touré 5,5 – si vede poco in fase offensiva non garantendo la spinta che in genere da Theo Hernandez

Brahim Diaz 6 – qualche guizzo e giocata interessante nel primo tempo. Con il passar dei minuti la sua prestazione cala

Leao 6– decisamente più in partita rispetto alle ultime partite, si procura il calcio di rigore del momentaneo pari, buon primo tempo rovinato da qualche guizzo superfluo nel secon tempo

Ibrahimovic 6 – prima sbaglia poi grazie all’intervento del Var trasforma il calcio di rigore del momentaneo pareggio. Nel secondo tempo la sua prestazione cala (75′ Origi)

All. Pioli 5– Milan sconfitto ancora in campionato una media da enosero se non fosse per la Champions