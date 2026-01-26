Pagelle Roma Milan, il confronto dei quotidiani sportivi: promossi e bocciati del match

Pagelle Roma Milan, l’analisi incrociata dei principali quotidiani sportivi rivela giudizi unanimi sulle stelle Maignan e Pellegrini

Il pareggio per 1-1 maturato tra giallorossi e rossoneri ha offerto spunti di riflessione profondi per la critica sportiva. Analizzando i giudizi di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, emerge un quadro chiaro sui protagonisti della serata.

I migliori in campo: Maignan e Pellegrini sugli scudi

Tra le fila della Roma, il protagonista assoluto è stato Lorenzo Pellegrini, il talentuoso centrocampista capitolino e capitano della squadra, che riceve un 7 unanime. Entrato dalla panchina, ha trasformato con freddezza il rigore del pari, venendo incoronato come il migliore dalla Gazzetta. Sul fronte opposto, Mike Maignan, il portiere della nazionale francese celebre per i suoi riflessi felini, ha incassato voti altissimi: un 8 dal Corriere e un 7 dalle altre testate, grazie a un primo tempo prodigioso in cui ha tenuto a galla il Diavolo.

Ottime valutazioni anche per Koni De Winter, il giovane difensore belga autore del gol rossonero, che si guadagna un 7 collettivo per la solidità mostrata nella marcatura su Dybala. Per i padroni di casa, brillano Zeki Celik, l’esterno turco instancabile sulla fascia destra, e il giovane Daniele Ghilardi, difensore centrale di grande prospettiva definito un gigante in fase di crescita. Anche il leggendario fuoriclasse croato Luka Modric raggiunge la sufficienza piena per l’assist decisivo fornito.

Le delusioni: serata no per Leao e Nkunku

La nota dolente per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, è senza dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese rimedia un 5 globale; secondo il Corriere dello Sport, la sua prova è stata priva di strappi o emozioni, irritando l’allenatore con troppi colpi di tacco superflui. Anche Christopher Nkunku, il talento francese ex Lipsia, delude con un 5, apparendo impalpabile per tutta la gara. Insufficienze pesanti anche per il giovane Davide Bartesaghi, colpevole del fallo di mano sul rigore, e per l’ex Alexis Saelemaekers, apparso in precarie condizioni fisiche.

Divergenze tattiche e curiosità

Interessante il caso di Evan Ndicka, il difensore ivoriano della Roma. Se Tuttosport gli assegna un 5 per l’errore che ha portato al corner del gol, la Gazzetta lo premia con un 6,5, valorizzando la sua gestione del reparto. Differenze anche su Wesley, l’esterno brasiliano giallorosso, che divide i quotidiani tra chi loda la sua spinta e chi, come il Corriere, lo penalizza per la marcatura su De Winter. Mentre i nerazzurri osservano a distanza, la critica si divide sull’efficacia dei singoli in un match ad altissima tensione.