Roma Milan, il pareggio dell’Olimpico permette ai rossoneri di estendere una striscia di imbattibilità senza precedenti nei top campionati europei

Il verdetto del campo nel recente scontro tra Roma e Milan non ha soltanto mosso la classifica di Serie A, ma ha sancito il raggiungimento di un traguardo statistico di prestigio internazionale per la compagine milanese. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di dare equilibrio e solidità alle proprie formazioni, ha infatti inanellato il ventunesimo risultato utile consecutivo nel massimo campionato italiano.

Un primato da vertice europeo

Grazie a questa striscia positiva, i rossoneri si pongono attualmente al vertice dei cinque maggiori campionati europei — Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A — per quanto riguarda la serie aperta più lunga di partite senza subire alcun KO. Nessun altro club nel continente vanta oggi una continuità simile, un dato che certifica la resilienza di un gruppo capace di resistere anche sotto i colpi della Roma di Gian Piero Gasperini, l’allenatore fautore di un calcio aggressivo e corale, o nelle trasferte più insidiose.

Questa imbattibilità è stata messa a dura prova all’Olimpico, dove il portiere Mike Maignan, l’estremo difensore della nazionale francese celebre per i suoi riflessi felini, ha dovuto compiere interventi prodigiosi per mantenere intatto il record della squadra. Nonostante una prestazione sofferta, i rossoneri sono riusciti a uscire indenni dal rettangolo di gioco, dimostrando una maturità difensiva che è ormai il marchio di fabbrica della gestione Allegri.

Solidità contro ambizione

Mentre i nerazzurri continuano la loro corsa in solitaria in vetta alla classifica con un vantaggio di +5, il “Diavolo” si gode questo primato di costanza che lo tiene saldamente al secondo posto. La forza di questo Milan risiede nella capacità di non cedere il passo anche nelle serate in cui stelle come Rafael Leao, l’ala portoghese dotata di uno scatto bruciante ma apparso ieri come un fantasma, non riescono a illuminare la scena. Come sottolineato da Corriere dello Sport, la capacità di soffrire e difendersi con ordine ha permesso di raggiungere questo ventunesimo atto di una saga che dura da mesi.

Se da un lato il gioco della Roma ha meritato gli applausi per l’intensità costante, la moralità del campo premia ancora una volta la resistenza del club milanese. Resta da vedere se questa striscia potrà proseguire per puntare a riaprire un campionato che vede i rivali cittadini attualmente in fuga.