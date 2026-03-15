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Pagelle Lazio Milan, l’errore di Estupinan costa caro ai rossoneri che cadono all’Olimpico
Pagelle Lazio Milan, l’errore di Estupinan costa caro ai rossoneri che cadono all’Olimpico. Ecco i nostri voti al match della 29a giornata
Allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio strappa i 3 punti al Milan grazie alla rete di Isaksen che al 26′ approfitta dell’errore in copertura di Estupiñán per battere Maignan e indirizzare il match della 29ª giornata.
I rossoneri, nonostante i cambi e un secondo tempo differente per approccio e schieramento tattico, non riescono ad evitare la sconfitta che fa scivolare a -8 la squadra di Massimiliano Allegri rispetto all’Inter, fermata ieri dall’Atalanta.
Per il Milan, 2° con 60 punti, resta ora da difendere la zona Champions, con il Napoli terzo a -1 e il Como 4° a -6.
LE PAGELLE DI LAZIO MILAN
LAZIO (4-3-3): Motta 7; Marusic 6.5, Gila 7, Provstgaard 6.5, Nuno Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Patric 6, Taylor 6.5 (90’ Belahyane sv); Isaksen 7 (67’ Pedro 6), Maldini 6 (67’ Dia 5.5), Zaccagni 5.5 (83’ Cancellieri sv). All. Maurizio Sarri 6.5
MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (57’ Athekame 6), De Winter 6, Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (84’ Ricci 5.5), Fofana 5.5 (67’ Nkunku 5.5), Modric 6, Jashari 5.5, Estupinan 4.5 (57’ Bartesaghi 6); Pulisic 6, Leao 5.5 (67’ Fullkrug 5.5). All. Massimiliano Allegri 6
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