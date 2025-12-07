Paganin è convinto: al Milan manca ancora qualcosa. Le sue parole sulla gestione di Modric

 Paganin e le sue parole sul Milan e il momento dei rossoneri
Paganin parla così del Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le sue parole sui rossoneri e la gestione di Modric

L’ex calciatore Massimo Paganin è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per analizzare l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Paganin ha identificato il problema principale dei rossoneri nella mancanza di una figura cruciale in attacco: “Al Milan manca ancora qualcosa, il centravanti, per essere da titolo“. Questa carenza è stata evidente anche nella recente sconfitta, poiché la squadra non dispone di una vera prima punta. La presenza di Leao è un asset, ma il suo impiego spostato a sinistra risulta “penalizzante” per il gioco.

Paganin: La Gestione di Modric e La Libertà di Allegri

Secondo Paganin, il Milan sta soffrendo la mancanza di quel giocatore in grado di garantire un alto numero di gol e di risolvere partite complicate. Paganin ha poi confrontato l’organizzazione tattica di Lazio e Milan, definendo i biancocelesti più “ordinati” grazie al “copione da seguire” impartito da Sarri. Le squadre di Allegri, invece, sono organizzate in difesa, ma in fase offensiva lasciano “più libertà di decidere ai giocatori”. Infine, l’ex calciatore ha difeso le scelte di Allegri riguardo alla gestione di Modric (non schierato titolare), ritenute corrette in vista degli impegni futuri come la Supercoppa. Ha aggiunto che, nonostante la prova positiva di Jashari in costruzione e personalità, gli manca ancora la qualità in certi palloni.

