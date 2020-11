Osimhen, il prossimo avversario del Milan spaventa Gattuso. Oggi risonanza

Osimhen, un brutto colpo al polso con la Nigeria spaventa Gattuso, il quale ora spera non sia niente di serio in previsione del Milan

Osimhen, un brutto colpo al polso con la Nigeria spaventa Gattuso, il quale ora spera non sia niente di serio in previsione del Milan. Si gioca domenica 22 alle 20:45 al San Paolo, c’è ancora una settimana di tempo ma questi tipi di infortuni spaventano sempre, tanto da non essere mai sottovalutati, a prescindere dall’entità.

OGGI LA RISONANZA- “Oggi risonanza magnetica per sicurezza”. Così la Gazzetta a pag. 19, la quale spiega ciò che è accaduto al giocatore di Gattuso ad una settimana esatta dal match che qualcuno definisce già da scudetto, considerato anche il cammino straordinario del Napoli. Sicuramente una gara di altissimo livello, alla quale il giocatore prenderà parte in forma ed in forza.