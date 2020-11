Napoli, infortunio in Nazionale per Osimhen: Milan a rischio?

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rimediato un infortunio in Nazionale. Potrebbe essere a rischio per il Milan

Brutte notizie per il Napoli: Victor Osimhen ha rimediato oggi in Nazionale un infortunio al polso, che lo ha costretto a uscire dal campo al minuto 74 di Nigeria-Sierra Leone, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

L’attaccante azzurro ha lasciato il rettangolo di gioco in barella. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio. Il prossimo 22 novembre ci sarà il match di campionato tra Napoli e Milan: vedremo se Osimhen riuscirà a recuperare in tempo per la ripresa della Serie A.