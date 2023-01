Orlando sul mercato del Milan: «Credo che andrebbe fatto qualcosa sulla fascia destra». Le parole dell’ex calciatore

Marco Orlando ha parlato ai microfoni di TMW del mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«De Ketelaere per il momento non è riuscito ad entrare come la dirigenza si aspettava. Ma è successo a Tonali, Leao, spesso ci vuole pazienza. Il Milan ha sbagliato a non portare qualcosa sulla fascia destra, perché lì ci sono grossi problemi, in attacco intendo. Messias e Saelemaekers non rendono, credo che lì andrebbe fatto qualcosa»