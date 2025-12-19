 Orlando parla così della lite tra Allegri e Oriali
Connect with us

HANNO DETTO

Orlando reputa “ridicola” la possibile squalifica di Allegri dopo la lite con Oriali: le sue parole

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

massimo-orlando

Orlando parla così della possibilità che Allegri possa essere squalificato dopo la lite con Oriali durante Napoli-Milan

Massimo Orlando, intervenuto a Tmw Radio, ha espresso un parere controcorrente sulle tensioni post-Supercoppa. L’ex calciatore ha definito “ridicola” la possibilità di una squalifica per Massimiliano Allegri dopo gli insulti rivolti a Lele Oriali, derubricando l’episodio a semplice agonismo da campo. Secondo Orlando, in partite di tale importanza è fisiologico che qualcuno possa perdere la testa; di conseguenza, ha giudicato eccessivo e fuori luogo anche il duro comunicato di condanna emesso dal Napoli.

Orlando e un Milan che sta… overperformando

Spostando l’attenzione sul rendimento della squadra in Serie A, Orlando ha lanciato una provocazione: a suo avviso, il Milan sta attualmente raccogliendo più di quanto effettivamente seminato. Il merito di questa classifica lusinghiera andrebbe in gran parte a Maignan, autore di parate decisive che hanno trasformato potenziali sconfitte (come contro Inter e Roma) in punti preziosi. Nonostante le critiche alla fluidità del gioco e l’aperto dibattito sulla necessità di un nuovo centravanti, l’opinionista resta convinto che la rosa rossonera abbia comunque tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto fino alla fine.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.