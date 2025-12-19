Orlando reputa “ridicola” la possibile squalifica di Allegri dopo la lite con Oriali: le sue parole

Orlando parla così della possibilità che Allegri possa essere squalificato dopo la lite con Oriali durante Napoli-Milan

Massimo Orlando, intervenuto a Tmw Radio, ha espresso un parere controcorrente sulle tensioni post-Supercoppa. L’ex calciatore ha definito “ridicola” la possibilità di una squalifica per Massimiliano Allegri dopo gli insulti rivolti a Lele Oriali, derubricando l’episodio a semplice agonismo da campo. Secondo Orlando, in partite di tale importanza è fisiologico che qualcuno possa perdere la testa; di conseguenza, ha giudicato eccessivo e fuori luogo anche il duro comunicato di condanna emesso dal Napoli.

Orlando e un Milan che sta… overperformando

Spostando l’attenzione sul rendimento della squadra in Serie A, Orlando ha lanciato una provocazione: a suo avviso, il Milan sta attualmente raccogliendo più di quanto effettivamente seminato. Il merito di questa classifica lusinghiera andrebbe in gran parte a Maignan, autore di parate decisive che hanno trasformato potenziali sconfitte (come contro Inter e Roma) in punti preziosi. Nonostante le critiche alla fluidità del gioco e l’aperto dibattito sulla necessità di un nuovo centravanti, l’opinionista resta convinto che la rosa rossonera abbia comunque tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto fino alla fine.