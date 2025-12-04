Orlando parla così del Milan capolista. Sul ruolo da centravanti di Leao, invece, dice questo...

Orlando esprime la sua opinione sulla vetta del Milan. Sul nuovo ruolo di Rafael Leao non ha dubbi: le sue parole

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per commentare il momento del campionato. Ha espresso forti complimenti per Antonio Conte e per il Napoli, che condivide la vetta con il Milan. Orlando ritiene che Conte abbia «studiato questa cosa dopo Bologna», ritrovando la squadra in mano con un gioco «tosto, solido». Il tecnico ha anche riscoperto giocatori chiave come Lang e Neres, che stanno facendo la differenza. Riferendosi allo scontro diretto, l’ex calciatore ha lodato il Napoli per aver vinto «tutti i duelli con la Roma» e per aver tolto ai giallorossi tutte le certezze.

Nonostante la leadership, Orlando ha lanciato un avvertimento al Milan sulla sostenibilità del suo momento di forma.

Orlando e il Milan: La Sostenibilità delle Tante Occasioni Concesse

Per quanto riguarda il Milan, Orlando ha fatto “tanti complimenti,” ma ha anche espresso una critica sulla sostenibilità dei risultati attuali, avvertendo che “non si può vincere sempre quando gli avversari tirano 6-7 volte in porta.” Secondo l’ex calciatore, al Milan “sta anche andando bene ora,” suggerendo che la fortuna o il portiere stiano giocando un ruolo determinante in alcune vittorie. Sul ruolo di Rafael Leao come centravanti, Orlando ritiene che non sia la sua soluzione definitiva, pur riconoscendo che lo stia interpretando bene. Il rischio è che il portoghese «per 70′ sia fuori dalla partita». Orlando è convinto che Leao debba essere un uomo assist e che sia più efficace partendo da una posizione più esterna.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.