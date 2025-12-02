Cassano su Milan Lazio: «Se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo...»

Cassano torna a parlare della sfida tra Milan e Lazio, terminata 1-0 a favore dei rossoneri. Le parole dell’ex calciatore

Come di consueto dopo il weekend di Serie A Enilive, Antonio Cassano ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo, prendendo di mira due dei suoi bersagli preferiti in casa Milan: il tecnico Massimiliano Allegri e l’attaccante Rafael Leao. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex giocatore ha espresso un giudizio durissimo sulla qualità del gioco rossonero, arrivando a minimizzare la leadership in classifica della squadra. L’unico dato “reale” e positivo sul Milan, secondo Cassano, è la vetta, ma questa sarebbe totalmente riconducibile a un solo uomo, il portiere.

L’ex barese ha lanciato un avvertimento sul futuro del club, criticando aspramente l’impostazione tattica.

Cassano e L’Importanza di Mike Maignan

La critica di Cassano si è concentrata sull’importanza decisiva di Mike Maignan, sostenendo che il Milan abbia “5 o 6 punti in più grazie a Maignan.” Cassano ha portato come esempio la recente sfida con la Lazio: “Anche con la Lazio, che è stata fatiscente per 60 minuti, se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo.” Questa riflessione suggerisce che, al di là dei risultati, il Milan non stia esprimendo un gioco solido. L’ex fantasista ha predetto l’arrivo di “tempi bui” per il club, ipotizzando già la strategia difensiva di Allegri in quel momento: “Tramite gli amici giornalisti dirà che ci sono problemi di organico, che mancano i giocatori, che si gioca senza attaccanti.”