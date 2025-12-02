Cassano attacca ancora il Milan: «Prestazioni vergognose». E sui meriti di Allegri non risparmia critiche

Cassano torna a parlare del Milan. Critiche alle prestazioni dei rossoneri e ai meriti di Massimiliano Allegri. Le sue parole

Dopo ogni weekend di Serie A Enilive, le dichiarazioni di Antonio Cassano arrivano puntuali e, come spesso accade, mirano a due bersagli prediletti: l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il numero 10 rossonero, Rafael Leao. L’ex giocatore, nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, ha espresso un giudizio estremamente negativo sulla gestione tecnica del Milan. Cassano ha affermato di vedere «zero lati positivi in Allegri», sostenendo che, ad eccezione della partita contro l’Udinese, la squadra stia giocando match «di merda». Nello specifico, ha definito «vergognose» la prestazione contro l’Inter e i primi 60 minuti giocati contro la Lazio, criticando aspramente l’approccio tattico del tecnico.

La critica si è poi focalizzata sui meriti attribuiti all’allenatore. Cassano crede che Allegri sia «talmente furbo che si sta prendendo dei meriti che non ha» prevedendo che il Milan farà molta fatica in questa stagione e non riuscirà a qualificarsi tra le prime quattro posizioni del campionato.

Cassano e il suo pensiero su Leao

Il giudizio di Cassano non risparmia il talento portoghese. L’ex fantasista ha infatti accusato Allegri di essersi preso meriti per i gol di Leao, ma ha poi criticato duramente la prestazione recente dell’attaccante. «L’altro giorno il portoghese è stato scandaloso,» ha sentenziato Cassano, liquidando inoltre le azioni positive della squadra come frutto del caso, e non di un’organizzazione tattica studiata. Secondo Cassano, non si osserva un miglioramento nei singoli giocatori sotto la guida di Allegri, evidenziando una percezione di stagnazione nello sviluppo della squadra e dei suoi talenti principali.