Orlando analizza così il pareggio tra Milan e Sassuolo. I meriti dei neroverdi e gli errori dei rossoneri

Orlando parla così del pareggio di San Siro tra Milan e Sassuolo. L’analisi dell’ex calciatore sui rossoneri di Allegri

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per analizzare il momento di difficoltà del Milan, in particolare contro le squadre che sulla carta dovrebbero essere meno ostiche, come il Sassuolo. Orlando ha riconosciuto che il Sassuolo pratica un “calcio scintillante”, evidenziando la qualità della giocata che ha portato al loro secondo gol: “un triangolo fatto in mezzo metro incredibile”, nonostante il Milan fosse “piazzato benissimo”.

Tuttavia, il focus principale della sua critica si è spostato sulla gestione della partita da parte di Massimiliano Allegri. A suo avviso, il tecnico ha commesso un errore strategico nel finale, quando a un quarto d’ora dal termine ha sostituito Pulisic per inserire un centrocampista aggiuntivo, un chiaro segnale di volersi “mettere dietro”.

Orlando, La filosofia del “proteggersi sempre” non paga più

Orlando ha duramente criticato questa filosofia di gioco eccessivamente conservativa, ammonendo che “non puoi sempre salvare l’impossibile”. Se non si riesce a “chiudere le partite” con un terzo gol, il rischio di subire la rete avversaria diventa concreto, come dimostrato dal pareggio finale. L’ex calciatore è categorico: Allegri dovrebbe cercare di “fare il terzo gol piuttosto che proteggersi sempre”. A questi livelli, specialmente contro squadre tecnicamente valide come il Sassuolo, adottare una strategia eccessivamente difensiva porta inevitabilmente a “rischiare di prendere il gol se stai dietro”.