Open Var, confermato l’errore di Crezzini: il gol di Pulisic in Milan Sassuolo era regolare. L’analisi

Open Var, De Marco conferma l’errore di Crezzini in Milan Sassuolo: il gol di Pulisic non era da annullare. L’analisi

Andrea De Marco, intervenuto a Open VAR su DAZN, ha analizzato due episodi cruciali del match tra Milan e Sassuolo. Riguardo al rigore chiesto dal Sassuolo nel finale per un presunto fallo di Pavlovic su Cheddira, De Marco ha avallato la decisione di campo e la successiva non-intervento del VAR. Dalle immagini, ha spiegato, è chiaro che Pavlovic “continua la sua corsa in modo lineare”. Al contrario, è il giocatore del Sassuolo che non cerca di proteggere il pallone, ma “allarga la gamba per andare al contatto con l’avversario”. Per questo motivo, la decisione di non assegnare il rigore è stata ritenuta corretta.

Open Var, Errore sul gol: Il fallo di Loftus-Cheek non c’era

La seconda e più significativa analisi di De Marco riguarda il gol annullato a Pulisic. In questo caso, il responsabile ha sentenziato che l’arbitro Crezzini ha commesso un errore, poiché Loftus-Cheek non ha commesso un fallo punibile sul giocatore del Sassuolo. Sebbene l’inglese abbia “appoggiato le mani sulla schiena” dell’avversario, la chiave di lettura è l’intensità del contatto, che andava valutata. De Marco ha spiegato che, sebbene il VAR non potesse intervenire per annullare la chiamata di fallo di campo, per le linee guida stabilite in questa stagione, il contatto non poteva essere considerato un fallo. Di conseguenza, la rete di Pulisic “doveva essere convalidata”.