Orlando analizza l’arrivo di Fullkrug: può diventare un punto di riferimento. Le parole dell’ex calciatore

Orlando, a Tmw, parla così dell’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan. Dal suo impatto alle scelte di Allegri: le sue parole

Ospite di Maracanà su TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato con un mix di pragmatismo e scetticismo l’arrivo di Niclas Füllkrug in rossonero. Secondo l’ex fantasista, il tedesco può diventare un terminale prezioso considerando la mole di cross prodotta dagli esterni di Allegri, in particolare da Bartesaghi e Saelemaekers. Tuttavia, Orlando ha ammesso che il giocatore “a pelle” non lo entusiasma, pur riconoscendo la necessità del Milan di avere finalmente un vero punto di riferimento in area di rigore.

Il vero nodo, però, resta la gestione dei campioni già presenti in rosa. Orlando ha lanciato un monito chiaro a Massimiliano Allegri: l’arrivo del tedesco non deve tradursi nell’esclusione sistematica di uno dei due leader tecnici della squadra.

Orlando, Il tridente delle meraviglie per evitare la prevedibilità

“Rinunciare sempre a uno tra Leao e Pulisic mi sembra assurdo”, ha dichiarato Orlando, sottolineando come una squadra troppo conservativa rischi di diventare prevedibile per le difese avversarie. L’auspicio è che Allegri trovi il coraggio di proporre un modulo offensivo che permetta la coesistenza di Füllkrug con le due stelle rossonere. Solo con questo assetto, secondo l’opinionista, il Milan potrebbe compiere il definitivo salto di qualità per la lotta al titolo, sfruttando la fisicità del “panzer” senza perdere la fantasia e l’imprevedibilità degli esterni.