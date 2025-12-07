Orlando e la sua convinzione: senza le coppe è un Milan da Scudetto. Ma ai rossoneri serve questo...

 Orlando parla del Milan e l'eliminazione dalla Coppa Italia
Orlando parla così del Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per lui i rossoneri sono da scudetto, ma a una sola condizione

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato i temi del campionato intervenendo a Maracanà su TMW Radio. Riguardo all’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, Orlando ha espresso un giudizio a sorpresa: “Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa“. Tuttavia, ha subito evidenziato i limiti della squadra di Allegri, specialmente quando è costretta a impostare il gioco: “Ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà”.

Orlando: Il Mercato e La Superiorità della Difesa Laziale

La squadra, quando deve fare la partita, vede tutti i giocatori incidere meno. Per questo motivo, l’ex calciatore è convinto che a gennaio il Milan debba assolutamente prendere in considerazione l’acquisto di “una punta vera” poiché è un elemento cruciale contro determinate squadre. Infine, Orlando ha messo in discussione la linea difensiva rossonera, ritenendola inferiore a quella della Lazio. Ha elogiato in particolare il difensore laziale Gila, che ha definito come un giocatore che “prenderei domani mattina” per la sua grinta, la marcatura, la tecnica e la forza fisica.

