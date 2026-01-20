Orlando promuove il Milan: «Nessun miracolo, il lavoro di Allegri è enorme»

Orlando analizza la rinascita rossonera a TMW Radio: difesa blindata e cinismo le chiavi per insidiare l’Inter

Il percorso del Milan in questa stagione continua a stupire gli addetti ai lavori, e tra questi c’è Massimo Orlando. Intervenuto durante il programma Maracanà su TMW Radio, l’ex centrocampista ha voluto dare i giusti meriti a Massimiliano Allegri per aver risollevato una squadra che solo pochi mesi fa sembrava aver smarrito la propria identità. Secondo Orlando, la metamorfosi rossonera non è frutto del caso: «Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando». La chiave del successo risiederebbe nella capacità del tecnico livornese di restituire solidità a un reparto arretrato che concedeva troppo agli avversari.

Orlando e il “caso” Leao: un Milan vincente anche senza il suo top player

Nonostante un calcio che a tratti può apparire poco spettacolare, i risultati danno ragione ad Allegri, capace di restare in scia ai nerazzurri nonostante il diverso valore delle rose: «Va elogiato un tecnico a tre punti dall’Inter che è molto più forte». La sfida a distanza con l’Inter di Cristian Chivu si fa sempre più avvincente, soprattutto considerando che il Milan sta ottenendo questi risultati senza poter contare sulla miglior versione del suo numero dieci.

Orlando ha infatti espresso più di una perplessità sulle condizioni di forma di Rafael Leao, sottolineando come il portoghese sembri aver perso lo smalto dei giorni migliori: «Tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo… Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l’uomo». Secondo l’opinionista, l’aspetto più incredibile della stagione rossonera è proprio la capacità di fare punti con un Leao così distante dal top della condizione: «Il Milan sta giocando senza Leao». Se Allegri riuscirà a rigenerare anche il talento portoghese, la lotta scudetto con l’Inter potrebbe riservare sorprese clamorose nel finale di stagione.