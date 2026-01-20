Borghi analizza Milan Lecce: «Vittoria di pura indole allegriana». E su Saelemaekers dice questo…

Borghi promuove la prova dei rossoneri: elogi per il lancio di Gabbia, la qualità di Saelemaekers e il killer instinct di Fullkrug

Il successo di misura del Milan contro il Lecce ha convinto Stefano Borghi, che nel suo consueto appuntamento su YouTube ha sviscerato i temi tattici della sfida di San Siro. Nonostante le parate spettacolari di Falcone abbiano tenuto il risultato in bilico, il giornalista ha evidenziato come la squadra di Massimiliano Allegri abbia interpretato correttamente lo spirito del suo allenatore. Secondo Borghi, il gol decisivo è il manifesto del credo tecnico del mister: «Il Milan alla fine l’ha vinta con un’espressione di calcio diretto di indole allegriana, perchè lui quando dice che il calcio è semplice e va eseguito con tecnica, capacità e linearità».

Borghi, da Gabbia a Saelemaekers: i protagonisti del successo rossonero

L’analisi si è poi soffermata sui singoli, a partire da Matteo Gabbia, autore del lancio che ha dato il via all’azione vincente. Borghi ha sottolineato la crescita del difensore, capace di ritagliarsi uno spazio fondamentale nella rosa di Allegri grazie all’applicazione: «Lancio perfetto quindi, poi la qualità ce la mette Saelemaekers, giocatore sempre troppo poco celebrato per quello che porta tecnicamente sul campo». Proprio l’esterno belga è stato indicato come l’uomo in più, capace di fornire quel cross millimetrico trasformato poi in rete da Niclas Fullkrug.

Mentre l’Inter di Cristian Chivu osserva l’evoluzione di un campionato sempre più serrato, il Milan sembra aver trovato la quadra puntando sulla concretezza e sulla valorizzazione di elementi considerati, a torto, secondari. Borghi ha concluso il suo intervento evidenziando come il lavoro di Saelemaekers sia stato preziosissimo nel controllare il pallone in poco spazio e servire il tedesco per quella che ha definito: «L’evoluzione naturale di tutto questo». Con questa vittoria, il Milan di Allegri lancia un segnale chiaro: la tecnica e la linearità restano le basi su cui costruire la rincorsa agli obiettivi stagionali.