Milan Lecce, la BordoCam svela tutti i retroscena del match: dalla rabbia di Allegri ai consigli di Modric

Milan Lecce, il consueto appuntamento con la BordoCam ci svela tutti i retroscena del match vinto dai rossoneri

La vittoria di misura del Milan contro il Lecce non è stata solo una questione di campo, ma il risultato di una fitta rete di scambi emotivi e tattici. Grazie al format Bordocam di DAZN, curato da Davide Bernardi, sono emersi dettagli inediti sulla gestione di Massimiliano Allegri. Uno dei momenti più intensi riguarda il pre-partita, con il discorso motivazionale di Claudio Filippi a Mike Maignan, fondamentale per la tenuta mentale del portiere: «Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose. Importante, Mike!».

Milan Lecce, Modric «vice» in panchina e l’urlo di Fullkrug

Durante il primo tempo, Allegri ha faticato a farsi intendere dalla squadra sulla necessità di cercare l’ampiezza. In questo contesto è emersa la figura di Luka Modric: il fuoriclasse croato, seppur in panchina, ha agito come un vero e proprio collaboratore tecnico, confrontandosi costantemente con il mister e incalzandolo nelle indicazioni tattiche. La tensione è salita nella ripresa, quando, dopo diverse occasioni sprecate, Allegri ha invocato maggiore cattiveria agonistica dai suoi: «Ci vuole un po’ più di veleno».

Il momento di svolta è arrivato grazie a Niclas Fullkrug. Mentre il Milan si apprestava a battere un corner, l’attaccante tedesco ha quasi preteso l’ingresso in campo urlando alla panchina: «Mettimi dentro, mettimi dentro». Una determinazione premiata pochi istanti dopo dal gol vittoria che ha fatto esplodere San Siro. Il finale è stato un mix di sofferenza e gestione, con Allegri impegnato a mantenere alta la tensione nervosa fino al triplice fischio. Mentre l’Inter di Cristian Chivu osserva da lontano, il Milan si gode una vittoria sofferta ma vitale per la classifica, cementata da una leadership che parte dallo spogliatoio e arriva fino ai senatori della panchina.