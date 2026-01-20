Mercato Milan, si guarda al futuro: trattativa avanzata per questo talento olandese. Tutti i dettagli

Mercato Milan, Moretto svela una trattativa rossonera per un giovane talento olandese: ecco tutti i dettagli

Il Milan non guarda solo alle opportunità dell’ultimo minuto per la prima squadra di Massimiliano Allegri, ma continua a investire massicciamente sul progetto Milan Futuro. Durante una diretta YouTube sul canale di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato una trattativa ormai prossima alla conclusione. L’obiettivo concreto è Juwensley Onstein, promettente difensore centrale olandese classe 2007, attualmente in forza al Jong Genk. Secondo il giornalista, l’affare sarebbe già ben avviato: «Trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese del Jong Genk».

Mercato Milan, la strategia di RedBird tra giovani talenti e opportunità di mercato

Mentre il settore giovanile continua a produrre profili interessanti per la prima squadra, la dirigenza rossonera punta a internazionalizzare ulteriormente la rosa dell’Under 23. Onstein rappresenterebbe un innesto di grande valore fisico e tecnico, ideale per il percorso di crescita voluto dalla proprietà. Moretto ha poi fatto il punto sulla situazione della squadra maggiore, sottolineando un atteggiamento vigile ma non frenetico: «Il Milan prima squadra diciamo che in questo momento è sornione, sta cercando di capire se ci saranno opportunità verso la fine del mercato».

L’approccio del Milan si conferma dunque orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione dei giovani, in un duello a distanza costante con l’Inter di Cristian Chivu, anch’essa molto attiva nel pescare talenti all’estero. Con l’arrivo di Onstein, il Milan Futuro blinderebbe la difesa con uno dei profili più interessanti del panorama belga e olandese, garantendo ad Allegri un potenziale serbatoio di qualità per gli anni a venire. I tifosi restano ora in attesa di capire se la fase “sorniona” del mercato porterà a un colpo a sorpresa anche per la corsa allo scudetto.