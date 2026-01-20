Roma Milan, Gasperini perde una pedina importante: ecco chi salterà la sfida contro i rossoneri

Roma Milan, Gasperini dovrà fare a meno di una pedina importante in vista della cruciale sfida contro i rossoneri

Continua l’emergenza infortuni in casa giallorossa. Dopo i recenti problemi fisici che hanno colpito la rosa, la Roma deve fare i conti con lo stop forzato di Mario Hermoso. Il difensore centrale, pilastro della retroguardia, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il primo tempo della sfida contro il Torino. Gli accertamenti strumentali effettuati nella mattinata di oggi hanno confermato i timori dello staff medico, evidenziando un problema muscolare non banale che complicherà le rotazioni difensive per i prossimi impegni stagionali: «Gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, flessore dell’anca».

Roma Milan, emergenza difesa: Hermoso salta i prossimi impegni

Il comunicato medico parla chiaro e stabilisce tempi di recupero precisi per il recupero dell’atleta. La lesione di secondo grado richiederà una terapia conservativa e un periodo di riposo totale prima di poter riprendere l’attività agonistica: «Il calciatore resterà fermo 20 giorni». Un’assenza pesante che priva la Roma di esperienza e qualità in un momento della stagione dove ogni punto diventa fondamentale per la corsa all’Europa.

Con Hermoso ai box, la dirigenza giallorossa osserva con attenzione le dinamiche delle dirette concorrenti. Se da un lato il Milan di Massimiliano Allegri gode di una discreta profondità di rosa, dall’altro l’Inter di Cristian Chivu continua a macinare risultati nonostante le fatiche di coppa. La Roma dovrà ora cercare soluzioni interne per sopperire alla mancanza dello spagnolo, sperando di riaverlo a disposizione per il tour de force di fine mese. Il tecnico dovrà ridisegnare la linea a tre, cercando di mantenere quella solidità difensiva che Hermoso aveva garantito finora.