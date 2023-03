Massimo Orlando ha rilasciato qualche dichiarazione su Rafael Leao. Le parole dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb

«Per il Milan io spero che torni presto a giocare come faceva prima. Leao è troppo importante per essere sacrificato così, anche perché con quel modo di giocare aveva dominato in Italia e in Europa»