Origi Milan, un addio necessario: tutti i numeri dell’attaccante belga in rossonero

Origi Milan, ufficiale la separazione: ecco tutti i numeri dell’attaccante belga con la maglia rossonera

L’ufficialità della risoluzione consensuale mette la parola fine alla storia tra il Milan e Divock Origi. Arrivato nell’estate del 2022 con l’aura dell’eroe da Champions League dopo i successi al Liverpool, l’attaccante belga non è mai riuscito a replicare a San Siro le notti magiche vissute ad Anfield. Il suo percorso in rossonero si chiude con un bottino estremamente magro: appena 2 gol e 1 assist in un totale di 36 presenze ufficiali tra campionato e coppe.

L’impatto di Origi è stato fortemente condizionato da una serie di problemi fisici che ne hanno minato la continuità sin dai primi mesi. Nonostante la fiducia iniziale della dirigenza e dello staff tecnico, le sue prestazioni sono state spesso opache, prive di quella cattiveria agonistica che i tifosi si aspettavano. Il gol più iconico resta probabilmente quello segnato contro il Monza, una perla balistica che sembrava poter dare il via a una rinascita mai realmente avvenuta.

Origi Milan, Un addio necessario per il bilancio rossonero

Analizzando i dati nel dettaglio, emerge come l’investimento non abbia ripagato le aspettative: con uno stipendio netto da circa 4 milioni di euro a stagione, ogni sua marcatura è costata al club una cifra sproporzionata. Nell’ultima stagione, il calciatore era finito totalmente fuori dal progetto tecnico, finendo per allenarsi con la squadra giovanile o in solitaria, dopo il rientro dal prestito poco fortunato al Nottingham Forest (zero gol in Premier League).

La separazione definitiva rappresenta dunque un sollievo per le casse del club, che risparmia un ingaggio pesante e libera uno slot prezioso per il mercato in entrata. Per Origi, invece, si apre la caccia a una nuova sfida professionale, con la speranza di ritrovare quella forma fisica e mentale che, ai tempi del Liverpool, lo aveva reso uno degli attaccanti più decisivi e letali d’Europa.