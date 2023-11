Origi Milan: clamoroso ritorno già a gennaio? Lo scenario

Divock Origi ha lasciato il Milan in estate ma potrebbe fare ritorno a Milano già a gennaio: male col Nottingham Forest

In estate era finito ai margini del progetto del Milan, così Divock Origi si è trasferito al Nottingham Forrest. Il belga non ha ancora inciso nella sua esperienza inglese: finora solo 58 minuti in campo.

Secondo Team Talk il club inglese potrebbe sciogliere il prestito già nella sessione di mercato invernale