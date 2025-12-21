Ordine e il limite del Milan. Il giornalista analizza così i difetti rossoneri. E sulla società dice…

Ordine parla così del Milan di Massimiliano Allegri. Dai limiti fino ai difetti della rosa rossonera. E sulla società invece…

L’editoriale di Franco Ordine su Il Giornale analizza con estrema durezza il momento del Milan all’indomani della Supercoppa, definendola “benedetta” per aver messo a nudo le fragilità strutturali della squadra. Secondo il giornalista, la sconfitta ha evidenziato come l’assenza di pochi titolari e un calo di tensione collettiva bastino a mandare in crisi il progetto di Massimiliano Allegri.

Ordine e la critica sul mercato estivo

Le critiche di Ordine si concentrano su singoli episodi che simboleggiano i limiti della rosa. In difesa, De Winter è finito sul banco degli imputati per aver perso sistematicamente il duello fisico con Hojlund, mentre in attacco l’assenza di Leao ha pesato come un macigno: l’errore sotto porta di Nkunku, che ha fallito il possibile vantaggio, è per il giornalista la prova di un reparto offensivo che fatica a pungere senza la sua stella principale.

Il tema centrale si sposta poi sulla gestione societaria e sul calciomercato. Ordine avverte che, se il management dovesse trincerarsi dietro la mancanza di risorse finanziarie per non alzare il livello dei rinforzi, si assumerebbe una responsabilità pesantissima. In gioco non c’è solo un trofeo, ma la qualificazione alla Champions League 2026, un traguardo che Allegri ha definito “salvavita” per il bilancio e il futuro del club. Con la corsa all’Europa più aperta che mai, la dirigenza è chiamata a intervenire con decisione per non compromettere l’intera stagione.