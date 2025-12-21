Mercato Milan, l’Arsenal propone Gabriel Jesus ma ai rossoneri non convince: ecco il motivo

Mercato Milan, l’Arsenal propone l’attaccante Gabriel Jesus. Ai rossoneri, però, non convince del tutto: ecco il perché

Il mercato del Milan non si ferma a Niclas Füllkrug. Sebbene il tedesco sia ormai prossimo allo sbarco a Milanello, nelle ultime ore è emersa una suggestione di caratura mondiale: Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante brasiliano sarebbe stato proposto al club rossonero, aprendo uno scenario che accende i sogni dei tifosi ma che, al momento, sbatte contro la cautela della dirigenza.

Mercato Milan, Gabriel Jesus e delle condizioni fisiche non ottimali

Nonostante il profilo del classe ’97 sia indiscutibile per doti tecniche ed esperienza internazionale, il Milan avrebbe per ora declinato l’offerta. Il motivo principale risiede nelle condizioni fisiche del calciatore. Gabriel Jesus è infatti reduce da stagioni costellate da troppi stop, culminati nella grave rottura del legante crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per lungo tempo. Il brasiliano ha completato il recupero solo lo scorso 27 novembre e via Aldo Rossi, pur apprezzando il valore assoluto del giocatore, non sembra intenzionata a correre rischi su un investimento così oneroso in questa fase della stagione.

In questo momento, la strategia di Massimiliano Allegri e della società appare chiara: puntare su certezze fisiche e profili pronti all’uso per affrontare il fitto calendario di gennaio. Gabriel Jesus resta una “opportunità imperdibile” sullo sfondo, ma solo qualora le garanzie sulla sua tenuta atletica dovessero aumentare o le condizioni dell’affare diventassero estremamente vantaggiose. Per ora, il Milan preferisce la concretezza di Füllkrug, mantenendo però le antenne dritte su un mercato che, come dimostra il caso Vinicius, sta diventando sempre più imprevedibile.