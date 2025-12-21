Mercato Milan, per la difesa si pensa a Disasi: il difensore può arrivare con la formula… Fullkrug. Ecco i dettagli

Mercato Milan, Disasi è un nome caldo per la difesa rossonera. Il centrale può arrivare con la formula… Fullkrug: i dettagli

Il mercato del Milan entra nel vivo: dopo l’accelerata per Füllkrug, la dirigenza punta a rinforzare la difesa con un’operazione intelligente. L’obiettivo principale è Axel Disasi, centrale ventisettenne ormai fuori dai piani del Chelsea.

Mercato Milan, arriva anche lui con un prestito?

Massimiliano Allegri ha estremo bisogno di muscoli e centimetri per evitare i cali di tensione visti a Riad contro il Napoli. L’idea del Milan è quella di un prestito con diritto di riscatto, una formula a basso rischio che permetterebbe di correggere subito le lacune estive senza sforare il budget. Il francese garantirebbe quell’affidabilità che manca quando i titolari devono rifiatare, offrendo al tecnico un’alternativa di peso internazionale per blindare la corsa verso le zone alte della classifica.