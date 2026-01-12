Ordine commenta così la polemica sul calendario e gli impegni ravvicinati del Milan

Ordine contesta così i tempi di recupero ridotti e l’assenza della dirigenza rossonera nelle sedi opportune

Il tema del calendario intasato torna a far discutere l’ambiente milanista, innescando una polemica che coinvolge i vertici del club. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Franco Ordine ha ripreso e rilanciato una critica mossa inizialmente da Luca Marchegiani. Il punto centrale della questione riguarda il pochissimo riposo concesso ai rossoneri, costretti a tornare in campo domenica pomeriggio dopo la sfida contro il Genoa di giovedì sera.

Questa gestione dei tempi di recupero viene vista come un grave svantaggio competitivo per la squadra, che non ha avuto il tempo materiale per smaltire le fatiche fisiche e preparare tatticamente il match contro la Fiorentina. Ordine non si è limitato a constatare il dato tecnico, ma ha utilizzato l’ironia per colpire direttamente il presidente Paolo Scaroni, mettendo in dubbio la sua capacità di far valere il peso del Milan nel palazzo.

Ordine, la critica alla gestione societaria di Scaroni

Il nodo della questione si sposta dunque dal campo alla presenza istituzionale. «Mi chiedo se Scaroni si sia accorto di questa problematica» ha suggerito sarcasticamente il giornalista, evidenziando quella che percepisce come una scarsa incisività del presidente rossonero nei confronti delle istituzioni calcistiche. Secondo Ordine, il Milan starebbe subendo passivamente decisioni penalizzanti senza che i propri vertici facciano sentire la propria voce.

Il tweet ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi, molti dei quali condividono la sensazione di una società troppo silenziosa davanti a programmi così serrati. La critica di Ordine punta a sottolineare come, oltre ai risultati sportivi, sia fondamentale avere una dirigenza vigile e presente, capace di tutelare i calciatori e lo staff tecnico da turni di campionato che lasciano spazi di manovra ridotti per il recupero atletico.